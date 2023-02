Pentagoni rrëzon balonën “spiune’” kineze

Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar balonën të dyshuar spiune kineze që ka fluturuar në të gjithë Amerikën javën e kaluar.

Lajmi është bërë i ditur nga agjencia Reuters dhe pak më vonë në rrjetet sociale janë postuar video përkatëse nga momenti i rrëzimit të tij, sjkruan BBC.

Më herët, zyrtarët amerikanë thanë se administrata e Presidentit Joe Biden kishte vendosur të ecë përpara me planin e saj për të rrëzuar balonën e spiunazhit kinez që po fluturonte sot mbi Karolinën e Jugut.

Pas rrëzimit, autoritetet do të heqin mbetjen e saj nga ujrat territoriale amerikane. Balona u pikas të enjten, tek fluturonte në një lartësi prej 18 kilometrash dhe u vlerësua të ishte e madhe sa tre autobusë shkollash.

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs

— Phip (@phleeep) February 4, 2023