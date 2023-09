PD e ndarë në tre kampe, nga nisja e punimeve të Kuvendit te vizita e Vjosa Osmanit, çfarë pritet të ndodhë sot në Tiranë

Pas një vere aspak të qetë, ditën e sotme, 4 shtator çel punimet Kuvendi.

Në orën 10:00, nis sesioni i pestë i legjislaturës së 10 në Kuvendin e Shqipërisë.

Kjo rinisje e punimeve të Kuvendit vjen me ndryshime në grupet parlamentare, me socialistët që do të kenë një drejtues të ri dhe kampet e PD-së që vijojnë të bashkohen disa e të ndahen disa të tjerë mes tyre.

Një sërë projektligjesh të mbartura nga sesioni i kaluar do të marrin kohën e tyre në javët në vijim.

Ligji për bashkëpunëtorët e ish-sigurimit, do të jetë prioritet për socialistët, ku personat të cilët provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit se kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit nuk do të mund të zgjidhen më në asnjë post të rëndësishëm e aq më pak të kandidojnë për deputet apo kryetarë bashkie.

Kjo pikë i ka kaluar komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore.

Amnistia Fiskale, Pasaportat e Arta, Avokati i Popullit, janë pika shumë të rëndësishme në këtë sesion të ri.

Kuvendi i zhvillon punimet vjetore kalendarike në dy sesione. Sesioni i parë i punimeve të Kuvendit fillon të hënën e tretë të janarit, ndërsa sesioni i dytë të hënën e parë të shtatorit.

Vjosa Osmani vizitë dy ditore në Tiranë

Mësohet se Begaj do ta presë Osmanin me Ceremoninë Zyrtare të Mirëseardhjes në Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në orën 10:00 të datës 4.

Po në datën 4, pas takimit të dy presidentëve do të zhvillohet edhe një takim i zgjeruar mes delegacioneve. Gjatë orës 11:40 – 12:05, dy homologët do të japin një konferencë për shtyp.

Sipas Presidencës, presidentja e Kosovës ka parashikuar edhe takime të tjera të nivelit të lartë, ku përmendim këtu takimin me Kryeparlamentaren Lindita Nikollën në orën 14: 35, në Kryesinë e Kuvendit.

Sot mblidhet KQZ-ja

Sakaq, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvillon seancë publike në datën 4, në orën 12:00.

Rendi i ditës do të ketë shqyrtimin e kërkesës së PDSh-së për t’u regjistruar në zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, që do të zhvillohen më datë 24 Shtator 2023.

Njëkohësisht dhe kërkesën e Berishës, për t’u regjistruar në garë me PD-në, sikurse dhe për PS-në, PL-në dhe Partinë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë.

Gjithashtu do të jenë në rend dite dhe projektvendimet për plotësimin e vakancave në bashki të ndryshme të vendit.