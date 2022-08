Pas vizitës në Kosovë, Lajçak dhe Escobar nisin takimet me zyrtarët në Beograd

Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar kanë nisur vizitën e tyre zyrtare në Beograd. Ata janë takuar fillimisht me Peter Petkoviç. Ndërkohë mediat serbe shkruajnë se presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç është takuar me të dërguar special të BE për dialog Miroslav Lajçak.

Takimi nisi në orën 17:00 në godinën e Presidencës, gjithashtu do të takohet edhe me përfaqësuesin special të SHBA për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Lajçak dhe Escobar zhvilluan gjithashtu takime me zyrtarë nga Kosova, ku kanë biseduar me përfaqësuesit e institucioneve të Prishtinës, në përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës./albeu.com