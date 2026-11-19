Dita e sotme e protestës përpara Kryeministrisë është shoqëruar me tensione të shumta.
Qytetarët e nisën tubimin në mënyrë plotësisht paqësore, por u shpërndanë me forcë nga ana e policisë, si pasojë e aktit normativ që nuk u lejon të protestojnë as në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
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Pas këtyre tensioneve, pjesëmarrësit marshuan nëpër rrugët e kryeqytetit dhe më pas u rikthyen sërish në bulevardin përballë godinës së qeverisë.
Në protestë është e pranishme edhe aktivistja ndërkombëtare Greta Thunberg, e cila i ka përgëzuar shqiptarët për rezistencën e tyre të jashtëzakonshme.
Ajo e dënoi dhunën e ushtruar nga policia ndaj protestuesve, të cilët, sipas saj, po mbrojnë vendin e tyre nga fuqia ekonomike e shteteve të mëdha. Gjithashtu, ajo u bëri thirrje të fortë qytetarëve që të vijojnë protestën kundër korrupsionit dhe për mbrojtjen e natyrës së Shqipërisë.