Pas pezullimit të dënimit nga GJKKO, nëna dhe foshnja 4-muajshe dalin nga burgu i Pojskës

Pas pezullimit të dënimit nga GJKKO, nëna dhe foshnja 4-muajshe dalin nga burgu i Pojskës

Greta Gjoci është larguar sot nga ambientet e IEVP Pojskë, pasi GJKKO vendosi të pezullojë ekzekutimin e dënimit të saj. Vetëm një ditë më parë, 33-vjeçarja ishte dërguar në burg bashkë me foshnjën e saj 4-muajshe.

Gjoci ishte dënuar me 6 vite e 8 muaj burgim. Vendosja e saj në qeli me fëmijën e vogël tërhoqi vëmendjen e institucioneve, ndërsa Avokati i Popullit nisi verifikimin e kushteve dhe mënyrës së trajtimit të nënës dhe foshnjës. Në kuadër të këtij procesi, një grup pune vizitoi institucionin dhe zhvilloi një takim me Gretën.

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Me vendimin e marrë sot, GJKKO pezulloi për një vit ekzekutimin e dënimit, duke mundësuar daljen e saj nga burgu.

Pasi u përmbyllën procedurat, bashkëshorti i 33-vjeçares shkoi në IEVP Pojskë për ta marrë. Greta Gjoci u largua nga burgu së bashku me të shoqin dhe foshnjën 4-muajshe, duke u nisur drejt banesës.

Familjarët zgjodhën të mos flasin para kamerave në momentin e daljes. Megjithatë, jashtë kamerave ata falënderuan gjykatën për vendimin e dhënë sot, pa bërë deklarata publike për mediat.


Shtuar 8.10.2026 17:20

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