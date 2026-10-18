Mes protestuesve, një qytetar ka shprehur indinjatën për situatën në vend dhe dhunën ndaj të rinjve, duke thënë se Shqipëria po humbet të ardhmen e saj për shkak të largimit dhe shkatërrimit të shpresave të brezit të ri.
Të lidhura
None found
Qytetari ngriti pikëpyetje edhe për përgjegjësinë e institucioneve, duke akuzuar se situata po dëmton edukimin dhe të ardhmen e të rinjve shqiptarë.
“Nuk po edukohet më një brez, por po shkatërrohet. E kam mundësinë të iki, por dua të jetoj këtu. Kjo që po na ndodh është e tmerrshme”, deklaroi ai.
Në fund, ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë indiferentë përballë asaj që po ndodh, duke pretenduar se krimi ka kapur çdo gjë në vend.