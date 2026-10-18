Studentët përpara Ministrisë së Arsimit, të pamaskuar me revoltën dhe deklaratat e tyre i japin përgjigje kryeministrit Rama që flet për “të infiltruar” në protestë. Ata dalin me zë e figurë duke i kërkuar dorëheqjen.

Mes protestuesve, një qytetar ka shprehur indinjatën për situatën në vend dhe dhunën ndaj të rinjve, duke thënë se Shqipëria po humbet të ardhmen e saj për shkak të largimit dhe shkatërrimit të shpresave të brezit të ri.

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“Do të iki jashtë, do të arratisem. Ky vend nuk ka të ardhme pa rininë. Na e dogjën rininë! Unë jam 35 vjeç, jemi të mbaruar. Ku është arsimi, shëndetësia, ku janë”?–  u shpreh ai.

Qytetari ngriti pikëpyetje edhe për përgjegjësinë e institucioneve, duke akuzuar se situata po dëmton edukimin dhe të ardhmen e të rinjve shqiptarë.

“Nuk po edukohet më një brez, por po shkatërrohet. E kam mundësinë të iki, por dua të jetoj këtu. Kjo që po na ndodh është e tmerrshme”, deklaroi ai.

Në fund, ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë indiferentë përballë asaj që po ndodh, duke pretenduar se krimi ka kapur çdo gjë në vend.