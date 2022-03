Pas BBC, Rusia kufizon aksesin në transmetuesin gjerman DW

Qasja në shërbimet e lajmeve të BBC-së është kufizuar në Rusi. Të njëjtin fat ka pasur sot edhe Deutsche Welle (DW), transmetuesi global gjerman.

Autoritetet ruse kufizuan aksesin në DW online.

A number of international news websites, including DW, the BBC and Meduza, are no longer accessible in Russia. Media regulators said Moscow’s decision was put forward the same day Russia invaded Ukraine.https://t.co/7x1uYrcKJQ

— DW News (@dwnews) March 4, 2022