Parcela me drogë në mes të repartit në Zall Herr, lihen në burg tre ushtarakët e arrestuar

Janë lënë në burg nga gjykata tre nga ushtarakët përgjegjës për zonën ku u gjet parcelë me kanabis në repartin e Zall Herrit.

Masa arrest me burg është dhënë ndaj Gramoz Mullai, Rustem Koçit dhe Gentian Zhurdës.

125 bimë u zbuluan në reparin ushtarak në Zall Herr teksa në pranga ranë:

– Gramoz Mullai, 52 vjeç, me detyrë Shef Seksioni i Sigurisë;

– Rustem Koçi, 25 vjeç, me detyrë Specialist për Zbulimin;

– Gentian Zhurda, 45 vjeç, me detyrë Specialist Sigurie.

Gjithashtu u proceduan penalisht dhe 4 shtetas të tjerë:

– A. J., 41 vjeç, me detyrë Specialist Infrasktrukture;

– P. H., 52 vjeç, me detyrë Zv/Komandant toge;

– I. D., 47 vjeç, me detyrë magazinier;

– P. D., 57 vjeç, me detyrë Komandant Reparti.

Policia bëri me dije më parë se lënda narkotike e mbjellë brenda në repart u evidentua me anë të dronëve kontrollues.

Gjithashtu thuhet se lënda narkotike në repartin ushtarak në fjalë kishte 2 muaj që ishte mbjellë.