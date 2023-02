Parashikimi i motit për ditën e premte, çfarë ndodh me temperaturat

Për ditën e Premte vendi ynë do të jetë në ndikim të masave ajrore të qendrueshme. Moti parashikohet me vranësira në pjesën e parë të ditës dhe gradualisht pas mesdite mot i kthjellët në të gjithë vendin.

Era do të fryjë me drejtim nga veri-verilindja me shpejtësi deri në 10m/s, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë të jetë i forcës 2 ballë.

Në fushën termike për ditën e nesërme pritet të kemi rritje të temperaturave në të dyja vlerat.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore -6 deri 9°C

në zona e ulëta -4 deri 15°C

në zona bregdetare -2 deri 16°C

