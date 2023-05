Parashikimi i motit për ditën e fundit të pranverës, 31 maj 2023

Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet fillimisht i kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta kalimtare.

Duke filluar nga orët e mesditës deri ato të pasdites moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe intervale të herëpashershme me diell.

Në relievet kodrinore – malore pas orëve të mesditës vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Në pjesën tjetër të territorit reshjet do të jenë me intenistet të ulët dhe afatshkurtra.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtesi mesatare 1-8m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen

në zonat malore 11 deri 24°C

në zonat e ulëta 14 deri 27°C

në zonat bregdetare 16 deri 27 °C

