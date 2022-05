Territori shqiptar në pjesën më të madhe të tij do të jetë nën mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, të cilat do të sjellin dominim të kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave. Pritet që më të dukshme, vranësirat të jenë në zonat malore, ku do të krijojnë mundësi për reshje të izoluara.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9 gradë celsius deri në 27 gradë celsius./albeu.com