Parashikimi i motit për datën 4 prill 2023

Dita e sotme pritet të jetë në dominimin e vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të vendit.

Por gjatë orëve të parë të ditës do të ketë dhe intervale të shkurtra me kthjellime, ku më të dukshme do të jenë në zonat Veriperëndimore.

Ndërkohë, pjesa e dytë e ditës do të sjelli shpeshtim të vranësirave të cilat do gjenerojnë reshje të pakta kryesisht në zonat Jugore dhe Qëndrore do të jenë më të dukshme.

Në zonat malore do të vijojnë të jenë prezente reshjet e pakta të dëborës. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 0°C deri në 12°C. /albeu.com