Parashikimi i motit për datën 31 mars 2023

Ditën e premte vendi ynë do të mbetet nën ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira të cilat hera-herës pritet të jenë deri të dendura.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 15m/sek, duke bërë ë valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 4 deri 17 °C

në zona e ulëta 5 deri 22°C

në zona bregdetare 10 deri 22°C.

/albeu.com/