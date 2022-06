Parashikimi i motit për datën 25 qershor 2022

Dita e nesërme do të karakterizohet kryesisht nga kushte të qëndrueshme atmosferike.

Kthjellimet do të jenë mbizotëruese në orët e para të ditës në një pjesë të mirë të territorit.

Ndërsa pas mesdite pritet që vranësinat të bëhen të dukshme, të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat nga 14 gradë C deri në 36 gradë C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 28km/h nga drejtimi Perëndimor duke krijuar në det dallgëzim prej 1-2 ballë./albeu.com