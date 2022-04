Pjesa e parë e ditës do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, të cilat më të dukshme do të jenë në zonat veriore. Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë shtim të vranësirave duke gjeneruar shira në të gjithë territorin. Më të dukshme shirat do të jenë në veriperëndim.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të mbeten konstante në mesditë duke luhatur nga 5 gradë celsius deri në 23 gradë celsius./albeu.com