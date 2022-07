Parashikimi i motit për datën 22 korrik 2022

Vendi ynë ashtu si këto ditët e fundit edhe për nesër do të vijojë të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme por të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut.

Era do të fryjë nga veriperëndimi e lehtë me shpejtësi 1-5m/s e përkohësisht mesatare dhe shpejtësi deri në 10m/s në lugina e bregdet shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.