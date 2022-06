Parashikimi i motit për datën 21 qershor 2022

Pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve në zonat bregdetare dhe të ulta, ndërsa në zonat malore do të ketë kalime të lehta vranësinash.

Në pjesën e dytë të ditës vranësinat do të shfaqen në të gjithë territorin ku në zonat malore moti do të pësojë zhvillime duke krijuar mundësi për reshje shiu në zonat Veriore.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por mbeten të pandryshuara në mesditë duke u luhatur nga 11 gradë C deri në 33 gradë C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30km/h ngfa drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzimin 1-2 ballë./albeu.com