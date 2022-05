Kushtet e qëndrueshme atmosferike do të sjellin gjatë pasdites në Shqipëri dominimin e kthjellimeve në zonat bregdetare dhe të ulëta, ndërsa bë zonat malore do të ketë kalime të lehta vranësirash. Por orët vijuese i bëjnë vranësirat më të dukshme në vend, ku më të fokusuara do të jenë në zonat lindore.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 6 gradë celsius deri në 9 gradë celsius./albeu.com