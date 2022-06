Parashikimi i motit për datën 2 qershor 2022

Ashtu si sot edhe për ditën e nesërme vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme meteorologjike.

Në këtë mënyrë moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet e larta malore në lindje në orët e mesditës deri ato të pasdites. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të izoluara dhe të dobta.

Era, do të fryjë e lehtë e mesatare në bregdet me drejtim veriperëndim dhe jugperëndim. Për shkak të masave ajrore me origjine jugore nesër pritet mot i nxehtë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 14 deri 32°C

në zona e ulëta 15 deri 36°C

në zona bregdetare 18 deri 33°C/albeu.com