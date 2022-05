Parashikimi i motit për datën 17 maj 2022

Vendi ynë gjatë paradites do të jetë nën dominimin e motit te qëndrueshëm, duke bërë që kthjellimet të jenë mbizotëruese. Por, sipas Meteoalb, orët e pasdites, vranësirat do të bëhen më të dukshme, ku në zonat veriore dhe juglindore do të ketë momente të pakta me shira. Ndërsa pjesa tjetër e territorit do të jetë me kthjellime dhe kalime vranësirash.

Temperaturat e ajrit do të mbeten të pandryshuara në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9 gradë celsius deri në 29 gradë ceslius./albeu.com