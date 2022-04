Moti i kthjellët dhe me diell do ti mbizotëroji kiti fundjavë mbi vendin tonë, shoqëruar me masa ajrore të paqëndrueshme dhe të lagështa me origjinë perëndimore.

Ti shtunën moti parashikohet kryesisht i vranët por nuk do të mungojnë edhe intervalet e shkurtra me diell më tepër të pranishme përgjatë ultësirës perëndimore.

Gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes në zonën e qendrës dhe veri reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët si dhe shtrëngata lokale.