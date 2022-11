Parashikimi i motit për datën 14 nëntor 2022

Sipas MeteoAlb, Shqipëria mbetet me vranësira të shpeshta në pjesën më të madhe të ditës gjatë të paradites, ku vranësirat do të pësojnë zhvillime duke sjellë reshje shiu në të gjithë vendin. Reshjet më të dukshme do të jenë në zonat Jugore.

Ndërsa pjesa e dytë e ditës sjellë përmirësim gradual të kushteve atmosferike.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.