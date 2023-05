Fundjava pritet të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Ditën e shtunë moti pritet të jetë me alternime vranësirash dhe intervale kthjelliemsh.

Reshjet e shiut do të bëhen prezente në orët e mesditës kryesisht përgjatë relieveve malore me intensitet të ulët ndërsa, në veriperëndim dhe jugperëndim me intensitet deri mesatar.

Për temperaturat shikoni hartën e mëposhtme: