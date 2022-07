Parashikimi i motit për datën 1 gusht 2022

Territori shqiptar do të vijojë të jetë nën ndikimin e masave ajrore të të nxehtit afrikan por për sa i përket ditës së nesërme temperaturat do të ulen me disa gradë.

Gjatë orëve të para të mëngjesit temperaturat do të jenë mesatare.

Në mesditë temperaturat do të vijojnë që të ngrihen kjo do të bëjë që zonat e ulëta dhe ato bregdetare do të karakterizohen nga pak me të temperatura të larta.

Tek zonat verilindore dhe ato juglindore do të jenë të pranishme edhe retë e dendura.

Ndërsa në orët pasditja dhe darka do të kenë një luhatje temperaturash duke u ulur kështu edhe me disa gradë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 16 deri 30°C

në zona e ulëta 18 deri 37°C

në zona bregdetare 19 deri 34°C/albeu.com