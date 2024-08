Parashikimi i motit 8 Gusht 2024, temperatura deri në 38 gradë

Moti në vendin tonë, pritet të jetë i kthjellët dhe me diell pa përjashtuar vranësirat kalimtare mesatare dhe hera-herës të dendura nga orët e mesditës, deri në orët e pasdites në relievet kodrinore-malore kryesisht në lindje e juglindje të territorit.

Këto vranësira në relievet e larta malore, do të shoqërohen me reshje shiu afatshkurtra dhe në mënyrë tepër të izoluar në formën e shtrëngatave.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-jugperëndim me shpejtësi 1-4 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, lugina e male era fiton shpejtësi 5-10m/sek, shoqëruar me dallgëzim të forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen:

-Në relievet malore 19 deri në 37°C

-Në zonat e ulëta 18 deri në 38°C

-Në zonat bregdetare 22 deri në 37°C