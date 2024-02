Parashikimi i motit 4 Shkurt 2024, vranësira kalimtare dhe rritje e lehtë temperaturash

Depërtimi i masave ajrore me origjinë jugperëndimore, do të bëjë që vendi ynë të ketë kushte të qëndrueshme atmosferike.

Moti i kthjellët dhe orët me diell, do të mbizotërojë në pjesën më të madhe të kohës, ndërsa vranësirat do të jenë mesatare-kalimtare gjatë ditës së sotme.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim 1-6m/s, ndërsa hera-herës në bregdet fiton shpejtësi deri 11m/s shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-3ballë.

Temperaturat minimale, do të shënohen në Korçë me -5 gradë celcius, duke vijuar tek ato më të lartat 18 gradë celcius, që pritet të shënohen në disa prej qarqeve në jug të vendit.