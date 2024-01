Parashikimet e frikshme që ka dhënë Nostradamus për vitin 2024

Nostradamus, një astrolog francez i shekullit të 16-të, thuhet se ka bërë parashikime për eventet që do të mund të ndodhin në vitin 2024 në librin e tij “Les Prophetis”.

Megjithëse shkrimet e tij janë poetike dhe disi të paqarta, ai besohet se ka parashikuar ngjarje historike në dukje sikurse ngritjen e Adolf Hitlerit, vrasjen e John F.Kennedy, sulmet e 11 shtatorit dhe pandeminë e COVID-19.

Parashikimet e tij për të ardhmen janë paraqitur në qindra vargje poetike të cilat zbërthehen nga ekspertët për eventet që mund të ndodhin në kohën e sotme, përfshirë edhe për vitin 2024.

Në njërin prej pasazheve ai ka parashikuar se Mbreti Charles III do të rrëzohet nga froni dhe në vendin e tij do të vendoset Princi Harry

Nostradamus parashikoi gjithashtu se Kina mund të nxisë një luftë të re (me shumë gjasa me Tajvanin), situata në planet për shkak të ndryshimeve klimatike do të përkeqësohet, dhe Papa Françesku do të zëvendësohet nga dikush tjetër.