Parandaloni një katastrofë të mundshme! 4 gabime që duhen shmangur kur organizoni një dasmë

Janë të panumërta gjëra që duhet t’i kushtoni vëmendje kur organizoni një dasmë. Kjo, sigurisht, mund të jetë shumë e lodhshme.

Por, nëse i dini se cilat janë gjërat që duhet të shmangni që në fillim, do ta shpëtoni veten nga ekspozimi ndaj stresit dhe nervozizmit.

1. Harqe të mëdha të lidhura rreth karrigeve

Motoja “Sa më e madhe aq më mirë” duket se është pothuajse në çdo aspekt të jetës, por sipas organizatores profesioniste të dasmave, Christina Kempton, mbase duhet t’i rezistoni kësaj kërkese kur zgjidhni dekorimet e dasmës.

– Në një rast, isha në një dasmë ku karriget klasike të korporatës ishin të veshura me një material gjysmë plastik dhe të lidhura me harqe të mëdha plastike në shpinë.

Ajo gjithashtu kujton se kostot për një dekorim të tillë të karrigeve mund të jenë shumë të larta.

– Për ato para, mund të blini ose merrni me qira karrige të përshtatshme për ditën, si karriget e zakonshme të bardha prej druri që janë klasike dhe të bukura dhe të përshtatshme për çdo dekorim.

Për Kristinën, karriget janë “pothuajse të parëndësishme” në raport me atë që çiftet kanë në sallë – ka detaje të tjera, më të rëndësishme që të ftuarit e tyre do t’i vënë re.

Këto, shpjegoi ajo, janë gjëra që të ftuarit do t’i prekin dhe i shohin.

– Tavolina, peceta, qofshin me monogram, qofshin të personalizuara, harqe prej kadifeje rreth pecetave apo lule të freskëta të tërhequra, takëm, pjata, gota vere. Këto janë detaje që të gjithë i vënë re – thotë ajo, shkruan albeu.com.

– Të ftuarit do të vënë re mbulesat e tavolinës dhe do t’i kushtojnë vëmendje takëmeve. Njerëzit që janë më pak të orientuar nga detajet mund të mos i vërejnë disa gjëra të vogla, por mund t’ju them se me siguri do t’i vënë re nëse pinë verë ose lëng nga një gotë e trashë e bërë nga xhami i trashë – shton ai.

2. Argëtim për mysafirët

Pasi epidemia u shty për ca kohë, është e kuptueshme që të porsamartuarit duan të bëjnë një festë të vërtetë. Të dëshpëruar për të bërë dasmën më të mirë në të cilën kanë marrë pjesë të afërmit dhe miqtë e tyre, të porsamartuarit shpesh përdorin argëtime që nuk janë të përshtatshme për dasma.

Por ndërsa organizimi i aktiviteteve të ndryshme për t’i mbajtur të ftuarit të zënë gjatë gjithë eventit është një ide e vlefshme, Kristina beson se ka një kufi të hollë midis argëtimit dhe argëtimit, apo edhe rrëqethjes.

– Edhe pse çdo ide për argëtim dhe animacion shtesë të mysafirëve është e lavdërueshme, kufiri që nuk do ta kaloja kurrë është – kllounët – thotë ai.

– Njerëzve u pëlqen të argëtohen, por duhet bërë me stil – në vend që njerëzit të mendojnë pse një klloun po kërcen në sallë dhe po mashtron.

Në sytë e ekspertëve, iluzionistët optikë janë më të përshtatshëm sepse “njerëzit i duan gjëra të tilla, kjo i bën ata të hamendësojnë, të qeshin dhe të ofrojnë një përvojë ndryshe”.

3. Shatërvanë çokollate dhe një bufe

Ushqimi dhe pijet janë ndoshta pjesa e preferuar e të gjithëve në ditën e madhe, me përjashtim të ceremonisë para altarit , natyrisht. Me dhjetëra kërkesa dietike për t’u vënë në dukje, si dhe preferencat e kuzhinës, është e lehtë të mbytesh dhe të gjesh opsionin më të thjeshtë në dukje – një shuplakë.

Por, sipas organizatorëve të dasmës, ditët e bufesë kanë mbaruar.

Shatërvanët e çokollatës dhe tavolinat e ëmbëlsirave konsiderohen të ngjashme. Dikur ishin të preferuar dhe sot konsiderohen më së shumti fatkeqësi të mundshme.

4. Tavolinë për beqarë

Në ditën tuaj të madhe, ju dëshironi që të gjithë të ftuarit të ndiejnë dashuri në ajër, duke përfshirë xhaxhallarët e divorcuar dhe atë shoqen që u betua se nuk do të fliste kurrë me një burrë në jetën e saj.

Por, sado që shpresoni që dita juaj e dasmës të jetë një datë e veçantë për një çift tjetër, Kristina këmbëngul të shmangë tundimin për të krijuar një tavolinë për beqarët.

– Një tavolinë për beqarët do të krijojë vetëm stres dhe tension të panevojshëm tek ata që ulen rreth saj. Planifikimi i ndenjëseve duhet të bazohet në faktin që të ftuarit të ndihen rehat, të ulen me familjen, miqtë ose të njohurit dhe të mos dallohen nga turma për shkak të statusit të tyre të dashurisë – shpjegon ai. /albeu.com/