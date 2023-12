Paralajmërimi i rebelëve të mbështetur nga Irani: Nëse SHBA sulmon, Jemeni do të jetë një zonë lufte më e keqe se Vietnami!

Udhëheqësi i rebelëve Houthi të mbështetur nga Irani është zotuar të synojë anijet luftarake amerikane nëse Presidenti Biden urdhëron sulme me raketa kundër forcave të tij. Abdel-Malek al-Houthi paralajmëroi gjithashtu se trupat amerikane do të përballen me një zonë lufte “më të ashpër se Vietnami” nëse guxojnë të shkelin në Jemen.

Shefi i rebelëve al-Houthi tha të mërkurën e 20 dhjetorit:

“Ne nuk do të qëndrojmë duarkryq nëse amerikanët tundohen të shkojnë më tej dhe të kryejnë marrëzi duke synuar vendin tonë ose duke bërë luftë kundër tij”.

Ai vazhdoi në një fjalim televiziv: “Çdo shënjestrim amerikan i vendit tonë do të jetë në shënjestër nga ne. Ne do t’i bëjmë luftanijet, interesat dhe lundrimin amerikan një objektiv për raketat, dronët dhe operacionet tona ushtarake.”

Duket se është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj pretendimeve se presidenti amerikan Joe Biden po harton plane për të goditur vendet e Houthi-ve për t’i dhënë fund kaosit që shpërtheu në Detin e Kuq, shkruan ‘The Sun’.

Biden e ka zhvendosur aeroplanmbajtësen Dwight D. Eisenhower në Gjirin e Adenit, pranë brigjeve të Jemenit, ndërsa ai harton plane për të ndërhyrë drejtpërdrejt kundër grupit. Vetëm një ditë më parë, SHBA njoftoi një task forcë detare prej 10 vendesh “Operacioni Prosperity Guardian”, i cili synon të mbledhë një flotë anijesh luftarake për të rivendosur rendin në rajon.

Al-Houthi shtoi: “Nëse amerikani [Presidenti] dërgon ushtarët e tij në Jemen, le ta dijë se, në dashtë Zoti, ai do të përballet me diçka më të ashpër se ajo që u përball në Afganistan dhe ajo që vuajti në Vietnam”.

Houthitë e sponsorizuar nga Irani, të cilët kontrollojnë pjesën më të madhe të Jemenit, kanë kaluar javë të tëra duke zhvilluar luftën e tyre anësore kundër Izraelit duke u përpjekur të godasin çdo anije që vjen nga dhe nga portet izraelite. Grupi është zotuar të vazhdojë sulmet e tyre derisa Izraeli të ndalojë bombardimet dhe pushtimin e tij shkatërrues të Rripit të Gazës. Rebelët kanë nisur më shumë se 100 sulme me dronë dhe raketa, duke synuar 10 anije tregtare, sipas Pentagonit. Ajo ka vënë në rrezik tregtinë botërore prej 1 trilion funtesh, pasi grupi lëshon ferr mbi anijet në një nga korsitë më të ngarkuara të transportit në botë.

Ata kanë shënjestruar veçanërisht anijet që kalojnë zonën famëkeqe 20 milje të ujit të quajtur “Porta e Lotëve”.

Ngushtica Bab el-Mandeb, e cila formon lidhjen strategjike midis Oqeanit Indian dhe Mesdheut, është bërë gjithnjë e më e pamundur për t’u lundruar. SHBA, Britania e Madhe, Marina Franceze izraelite kanë dërguar tashmë anije luftarake në zonën gjithnjë e më të trazuar, në mënyrë që të përpiqen të rifitojnë stabilitetin në rrugën kryesore të transportit. Megjithatë, rebelët Houthi duket se nuk janë të penguar ndërsa sulmet e tyre në Detin e Kuq vazhdojnë.

Një zyrtar amerikan i mbrojtjes tha: “Ne e marrim kërcënimin nga Houthis shumë seriozisht, por nuk do të telegrafojmë asnjë lëvizje paraprakisht. Forcat amerikane kanë të drejtën e natyrshme për vetëmbrojtje, dhe nëse vendosim të ndërmarrim ndonjë veprim kundër Houthis, atëherë do ta bëjmë këtë në një kohë dhe vend që ne zgjedhim”.

Zyrtarët ushtarakë amerikanë që po bëjnë presion për një sulm të drejtpërdrejtë thuhet se po grinden me këshilltarët e Pentagonit, të cilët kanë paralajmëruar se veprimi i drejtpërdrejtë rrezikon të ndezë tensionet me Iranin. Gjatë fundjavës, një luftanije e Marinës Mbretërore rrëzoi një dron sulmues të lëshuar nga Houthis në Detin e Kuq.

‘HMS Diamond’ lëshoi ​​një raketë ‘Sea Viper’ për të shpërthyer dronin kamikaze nga qielli, duke shënuar herën e parë që Marina Mbretërore ka gjuajtur armë të mbrojtjes ajrore në zemërim për më shumë se 30 vjet. ‘Diamanti HMS’ u dërgua në kanalin e Suezit në nëntor në një shfaqje force ndaj Iranit që mbështet Hamasin. Ajo erdhi vetëm disa ditë pasi ‘USS Carney’, një shkatërrues raketash i drejtuar nga marina amerikane, rrëzoi 14 dronë të gjuajtur nga përfaqësuesi terrorist i mbështetur nga Irani.

Kjo ishte të paktën hera e tretë që anijet luftarake amerikane qëllonin mbi raketa dhe dronët Houthi që kur Hamasi nisi masakrën e tyre më 7 tetor. Javën e kaluar, Izraeli dërgoi një nga luftanijet e tij më të fuqishme në Detin e Kuq.