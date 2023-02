Panik në Paris pasi një person vetëvritet në qendër tregtare, njerëzit largohen me vrap (VIDEO)

Një alarm është ngritur në zonën e populluar të La Défense në Paris, pasi një zhurmë e madhe në një qendër tregtare çoi në të shtëna me armë zjarri.

Sipas mediave vendase, duke cituar dëshmitarë okularë, një burrë ka vrarë veten me pistoletë, duke shkaktuar panik në zonë.

Incidenti ndodhi në orën 17:15 kur njerëzit raportuan një zhurmë të madhe, e cila bëri që qindra njerëz të vrapojnë në panik për të gjetur strehim.

Paris France where shots are allegedly heard so people start fleeing.

It’s why I prefer to stay out of crowded places and just like hanging out here in a couple acres looking out at the river and working too damn much. need to cut down. pic.twitter.com/G1MnOjAbDA

— Erin Elizabeth Health Nut News 🙌 (@unhealthytruth) February 18, 2023