PAMJE TË RËNDA/ Rrugët e qytetit të mbushur me të vdekur, më shumë se 5000 viktima nga përmbytjet në Libi

Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese në qytetin lindor të Libisë Derna është rritur në mënyrë dramatike.

Numri i viktimave ka shkuar në 5300.

Në një deklaratë, ministria e Brendshme e qeverisë tha se mijëra njerëz ishin ende të zhdukur.

“Ekipet lokale të shpëtimit po vazhdojnë kërkimin për personat e zhdukur”, tha Mohamed Abolmosa, zëdhënësi i ministrisë dhe bëri thirrje për “ndërhyrje ndërkombëtare për të ndihmuar përpjekjet e shpëtimit.

The streets are filled with corpses. 💔🇱🇾

Exclusive footage shows the overcrowded hospital sidewalks in the Libyan city of Derna with the bodies of flood victims that have struck the country.#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/GTGULYckDr

