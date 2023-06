PAMJE TË RËNDA/ Momenti i nxjerrjes së trupit të Sibora Gaganit, ish-i dashuri e vrau dhe e treti me acid

Policia spanjolle ka publikuar videon nga momenti i nxjerrjes nga miru i trupit të shqiptares Sibora Gagani, e cila ishte vrarë nga ish-prattneri i saj Gaio Romeos, i cili pasi e kishte djegur trupin me acid e kishte murosur në një apartamenti në Torremolinos, pranë Malaga-s, në vitin 2014.

Gruaja, ishte shpërngulur në Spanjë së bashku me të fejuarin e saj të atëhershëm Romeo, por papritur i kishin humbur gjurmët.

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014 ⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023



Sipas mediave spanjolle, Romeo i futur në qoshe, pasi ka parë foton e ish-të dashurës së tij në komisariatin ku ishte marrë në pyetje, ka rrëfyer se e kishte vrarë.

Romeo u arrestua nga Policia Kombëtare pasditen e së mërkurës së kaluar në Torremolinos, disa orë pasi trupi i pajetë i Paulës u gjet me disa plagë me thikë. Fqinjët sigurojnë se më parë ka pasur një diskutim të fortë mes të dyve. Sibora Gagani u zhduk në Torremolinos 9 vjet më parë, gjatë verës së vitit 2014. Në atë kohë, Gagani ishte 22 vjeç dhe punonte si kamariere në qytetin Costa del Sol. Vajza ishte me origjinë shqiptare dhe, pavarësisht se jetonte në Itali me pjesën tjetër të familjes, katër vite para se të “zhdukej”, ajo vendosi të ndërmerrte hapin për t’u shpërngulur në Torremolinos me të dashurin e saj, Marco, me të cilin kisha vetëm një vit lidhje. Ai ishte Marco Gaio, i njëjti njeri që u arrestua këtë të mërkurë nga Policia pasi dyshohet se vrau partneren e tij aktuale, Paula, 28 vjeç, në shtëpinë që ata të dy ndanin në La Carihuela. Ai e goditi 14 herë me thikë teksa po bëhej gati të shkonte në punë. Menjëherë pas arrestimit të tij, familja e Gaganit akuzon Marco edhe për zhdukjen e vajzës së tyre.