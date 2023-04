Pako me ushqime për vota? Nis shpërndarja e ndihmave për qytetarët e varfër në Kukës

Bashkia e Kukësit ka nisur ndarjen e ndihmave me pako ushqimore për banorët e shtresave në nevojë. Ata u njoftuan nga përgjegjësit e Njësive Administrative të tërhiqnin pakot ushqimore pranë magazinave të bashkisë se Kukësit.

Sipas drejtorit të Shërbimit Social në Bashkinë Kukës, Albert Iseberi, pakot me ushqime janë donacione nga shoqata të ndryshme që jepen për njerëzit në nevojë.

Ai iu përgjigj kritikave se ndarja e pakove nuk ka asnjë lidhje me fushatën elektorale.

“Janë nga shoqata e jetimëve të Balkanit që në muajin e Ramazanit ka sjellë 100 pako të shtresave në nevojë. Kemi shpërndarë ndihma pothuajse gjatë vitit. Nuk ka lidhje me fushatën elektorale”, shprehet ai.

Kujtojmë se pak ditë më parë kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” Miftar Dauti, bëri sme dije se djali i kandidatit të PS -së në Has, Halit Mula, është filmuar nga një banor i zonës duke ngarkuar disa kuti në një makinë gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme. Sipas denoncimit të Dautit, kutitë ishin me ushqime, të cilat do i shpërndaheshin banorëve të zonës në këmbim të votës për zgjedhjet lokale të 14 majit./albeu.com/