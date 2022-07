OPERACIONI/ Makina e mbushur me kanabis në Fier tentoi të largohej nga parcela, bie në kanal

Një operacion anti-drogë është zhvilluar në Fier, ku një makinë e tejmbushur me kanabis tentoi të largohej nga parcela.

Por gjatë ndjekjes nga policia, makina ra në një kanal. Policia arriti të arrestojë dy persona.

Ky është automjeti tip “Ford” me targa AB 121 GR, i cili dyshohet se në tentativë për t’u larguar nga parcela me kanabis në zonën e Mujallisë, mbushur me kanabis, ka rënë në një kanal, pa mundur dot të dal prej aty.

Disa orë pas ngjarjes, e ndërsa vijon operacioni për asgjësimin e bimëve narkotike, mjeti tip “Ford” është nxjerrë nga kanali, ndërsa në pamje duken edhe dy persona të prangosur, të cilët janë shoqëruar nga policia e Fierit.

Në ndihmë të drejtuesit të automjetit tip “Ford”, i cili i larguar është nxjerrë nga automjeti, ka shkuar një automjet tip “Benz”, drejtuesi i të cilit po ashtu është shoqëruar nga blutë. Mësohet se në automjetin tip “Ford” është gjetur edhe një sasi kanabisi, e futur në thasë plastik, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale nga ana e bluve.

Ndërkohë pritet që personat përgjegjës të çohen para drejtësisë./albeu.com/