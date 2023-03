Olta: Luizi më çau b****n, na mërziti Kiara Kiara (VIDEO)

Pas përfundimit të spektaklit mbrëmë banorët e Big Brother Vip Albania shijuan një darkë të mirë, me muzikë dhe pije.

Nën adrenalinën e festës dhe nën presionin e lojës disa banorë e tepruan pak me alkoolin, mes tyre dhe Olta, e cila foli si ansjëherërë më parë në lidhje me nominimin kokë më kokë me Kiarën dhe deklaratën e Luizit, që ai do të largohet nga shtëpia nëse Kiara nominohet.

Në një bisedë me Dean, Olta tha se nuk pëlqeu deklarata e Luizit dhe nëse ai ikën, atëherë dhe ajo do të largohet nga shtëpia e BBV.

Ajo u shpreh e mërzitur nga fjalët e Luizit, teksa tha se ai është një lojtar i fortë dhe se meriton të jetë në finale

Olta: Për Zotin e madh ka mundësi të bëj ndonjë gjë e të iki unë që nesër, se më çau b****n . Më mërziti shumë. E di pse? Sepse unë e di që kjo gjë ka më shumë rëndësi për atë se për mua. Ik se na lodhi. Ik se po iki unë, le të rrijë me Kiarën këtu se na çau b****n. na mërsiti tani, Kiara, Kiara Kiara. Jemi në një garë o burrë I dheurt. Do talësh po iku Kiara? rri se dal unë, iki në Bali e s’më plas fare.