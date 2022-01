Nuk ju zë gjumi natën, zbuloni “sekretin” e ushtarëve për të fjetur brenda dy minutave

Të shtrihesh për të fjetur dhe mos të të zërë gjumi është e tmerrshme. Për këtë arsye ne do ju tregojmë një truk si të flini brenda 2 minutave.

Truku quhet “skanimi i trupit” i Ushtarëve Amerikanë, dhe ajo që duhet të bëni hap pas hapi është: Së pari, relaksoni muskujt në fytyrën tuaj: ballin, rrathët e syve, nofullën dhe gjuhën. Më pas, lëshoni shpatullat dhe lërini muskujt të pushojnë.

Sillni vëmendjen tuaj në krahun tuaj të djathtë, relaksoni muskujt e krahut të sipërm, të krahut të poshtëm dhe të dorës. Përsëriteni me anën e majtë.

Merrni frymë thellë dhe lëreni gjoksin tuaj të relaksohet.

Tani relaksoni muskujt në të dy këmbët tuaja. Shkoni nga lart poshtë; fillimisht relaksoni kofshët, pastaj gjunjët, këmbët tuaja dhe në fund, këmbët.

Pjesa e dytë:

Tani që të gjithë muskujt tuaj janë relaksuar, është koha për një shfaqje, ose më mirë për një vizualizim. Mbyllni sytë dhe imagjinoni një nga situatat e mëposhtme. Zgjidhni cilindo që ju intereson më shumë:

Jeni shtrirë në një hamak të zi në një dhomë që është e zezë.

Ju jeni shtrirë në shpinë në një kanoe, duke lundruar në ujë. Uji është i qetë dhe qielli mbi ju është blu i ndezur. Nuk ka asnjë re

Për dhjetë sekonda, përsëritni fjalët “mos mendo, mos mendo, mos mendo” në kokën tuaj.

Gjashtë javë

Nëse kjo nuk funksionon menjëherë, mos u dorëzoni. Mund të duhen deri në gjashtë javë për të zotëruar këtë truk dhe do të bëhet gradualisht më e lehtë. Kështu që vazhdoni! Ju gjithashtu mund të eksperimentoni me vizualizime të tjera qetësuese. Pretendoni se jeni në një livadh të gjelbër në një ditë me diell, ose në një plazh të qetë ndërsa dallgët takojnë tokën./albeu.com