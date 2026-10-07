Njihuni me parashikimin e motit për sot, sa do të jenë temperaturat

Njihuni me parashikimin e motit për sot, sa do të jenë temperaturat

Gjatë ditës së sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, ndërsa moti parashikohet kryesisht i kthjellët, me alternime vranësirash të larta kalimtare.

Sipas parashikimit, vranësirat do të shfaqen përgjatë relieveve kodrinore dhe malore, kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, më të theksuara në zonat veriore.

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Në pjesën tjetër të territorit do të mbizotërojnë kthjellimet.

Era do të fryjë kryesisht nga Juglindja dhe Jugperëndimi, me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Përgjatë vijës bregdetare, era pritet të forcohet herë pas here, duke arritur deri në 15 m/s.

Në dete pritet valëzim i forcës 2-3 ballë.

 


Shtuar 7.10.2026 07:14

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