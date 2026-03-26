Njihuni me parashikimin e motit për ditën sotme, 26 Mars 2026

Ditën e sotme vendi ynë, do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat gradualisht do të vijnë në shtim, në mbrëmje mot kryesisht i vranët.
Reshjet e shiut parashikohet të bëhen prezente në orët e mëngjesit në ekstremin verior të vendit, por me intensitet të ulët.
Gradualisht, pas orëve të mesditës dhe kryesisht pasdite reshjet e shiut parashikohet të shtrihen në pjesën më të madhe të vendit me intensitet kryesisht të ulët.
Në orët e mbrëmjes reshjet e shiut përgjatë zonave bregdetare dhe ultësirës perëndimore parashikohen të fitojnë intensitet deri mesatar, hera-herës reshje shiu në formën e shtrëngatave afatshkurtra.
Në zonën e Alpeve, në verilindje – lindje – juglindje në lartësitë mbi 900-1000 metër reshje dëbore me intensitet të ulët deri mesatar, në zonën e Alpeve dhe në relievet e larta malore në periudha afatshkurtra stuhi dëbore.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 9 m/s, e cila hera-herës era pritet të fitoi shpejtësi deri 18 m/s.
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 3-6 ballë.