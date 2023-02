Një vit nga aplikimi i Ukrainës për t’u anëtarësuar në BE, Zelensky: Koha për të vendosur për nisjen e negociatave

Një vit më parë sot, katër ditë pas pushtimit rus të Ukrainës, presidenti Volodymyr Zelensky paraqiti një kërkesë për anëtarësimin të shpejtë të vendit të tij, në Bashkimin Evropian.

Zelensky bëri thirrje për anëtarësimin e menjëhershëm të Ukrainës në aleancë dhe u kërkoi vendeve anëtare të pranojnë aplikimin e saj në një adresë drejtuar liderëve të BE-së muajin e ardhshëm.

Më 23 qershor të vitit të kaluar, BE i dha statusin e kandidatit Ukrainës duke hapur rrugën e saj drejt anëtarësimit.

Por procesi i anëtarësimit në bllok mund të jetë i gjatë dhe pas 12 muajsh, Ukraina është ende në pritje.

Duke shënuar përvjetorin, udhëheqësi i Ukrainës tha sot se viti 2023 “është koha për të vendosur për nisjen e negociatave të anëtarësimit”.

🇺🇦 has always been Europe, 🇺🇦 will always be Europe. We’ve already guaranteed it. A year ago, on the 5th day of the full-scale war, 🇺🇦 applied to join the European Union and secured the candidate status. This year is the time to decide on the launch of membership negotiations.1/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023