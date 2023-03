“Një lloj paralajmërimi”, pas përplasjes me dron, a është i mundur konfrontimi Rusi-SHBA?

Kiev, Ukrainë – Dukej si një manovër e qëllimshme nga një pilot i aftë që çoi në përplasjen e parë të drejtpërdrejtë ushtarake midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që kur Moska pushtoi Ukrainën.

Dy avionë luftarakë rusë iu afruan një droni amerikan që fluturonte mbi ujërat ndërkombëtare në Detin e Zi të martën në mëngjes.

Një nga avionët rusë Su-27 lëshoi ​​një rrjedhë karburanti në dronin MQ-9 Reaper, duke shkaktuar mbylljen e kamerave të tij.

Pastaj Su-27 goditi helikën e Reaper, duke bërë që ai të bjerë në det, tha Pentagoni.

Ishte përplasja më domethënëse e drejtpërdrejtë midis superfuqive që nga fillimi i luftës në Ukrainë shkurtin e kaluar.

Incidenti i së martës ndodhi në brigjet e Krimesë, xhevahiri në kurorën e presidentit rus Vladimir Putin që ishte aneksuar nga Ukraina në vitin 2014, shkruan Albeu.com.

Moska ka theksuar vazhdimisht se është e shqetësuar për sigurinë e Krimesë, disa vëzhgues perëndimorë do të thoshin se Rusia është mjaft paranojake, dhe nevoja për një “urë tokësore” midis Rusisë dhe gadishullit të Detit të Zi ishte një nga arsyet kryesore që Kremlini filloi luftën.

Moska tha se kishte paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të mos hynin në zonën e asaj që Kremlini e quan një “operacion special ushtarak” në Ukrainë.

