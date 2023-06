Një jetë në shërbim të qytetarëve, historia frymëzuese e infermiereve nga Shkodra

Pas 41 vitesh punë Idriz Troshani dhe Vasilika Sterkaj janë dy infermierët në repartin e kirurgjisë në spitalin e Shkodrës të cilët dolën në pension. Sindikata e shëndetësisë në

Shkodër i dha një certifikatë mirënjohje dy infermierëve për kontributin e tyre të çmuar.

Ato kanë treguar se momenti më i vështirë në punë ishte viti 1997’ kur u hapën depot e armëve dhe në spital shkonin me dhjetëra të plagosur në ditë.

Idriz Troshani dhe Vasilika Sterkaj kujtojnë me respekt kirurgët që kontribuan për vite me radhë në spitalin e Shkodrës por edhe ata që janë aktualisht.

Një moment i paharruar është kur mbeti i vrarë doktor Zamir Shazi brenda spitalit të Shkodrës, ngjarje në të cilën Vasilika ishte prezente. Në fund dy infermierët që tashmë do shijojnë vitet e pensionit i bëjnë thirrje brezit të ri të infermierëve që të mos largohen nga Shqipëria për të kontribuar për vendin e tyre.