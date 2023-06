Ngjyra e syve tregon shumë për personalitetin tuaj

Sytë nuk janë vetëm pasqyra e shpirtit, nuk janë vetëm drita e emocioneve tuaja, por shumë më tepër. Ngjyra e syve zbulon personalitetin tuaj, tiparet më të veçanta të karakterit tuaj. Kjo gjë është pohuar nga një ekip specialistësh nga Universiteti i Edinburgh. Sipas tyre ngjyra e syve tregon shumë detaje rreth personalitetit individual, sepse kjo varet nga një gjen i lidhur ngushtë me trurin e njeriut.

Ngjyra e syve, pasqyra e shpirtit dhe personalitetit:

Pamja mund të zbulojë disponime që përpiqeni t’i mbani të fshehura, dhe në të vërtetë përmes saj mund të lexoni të vërteta të pamenduara. Profesorët skocezë kanë shkuar shumë larg këtij supozimi. Në të vërtetë, ata u përqendruan në ngjyrën e syve për të deshifruar më mirë personalitetin e secilit individ. Sipas Prof. Anthony Falone, syri është shumë i lidhur me strukturën e trurit për të zbuluar sekretet e tij. Zhvillimi i irisit varet nga lobi frontal dhe nga karakteristikat neurologjike të secilit person. Por le të shohim në detaje se çfarë tregon ngjyra e syve të secilit prej nesh.

Sytë blu

Nëse njerëzit me sy të zi dhe shumë të errët ia kanë borxh këtë karakteristikë të melaninës, ata me blu tregojnë një mungesë totale të këtij pigmenti. Në fakt, në origjinën e kësaj ngjyre të syve do të ishte reflektimi i dritës që i shpëton irisit, por jo për këtë mungesë intensiteti. Në fakt, ideja që njerëzit me këtë ngjyrë të syve kanë një personalitet të butë dhe shumë të ëmbël duhet të refuzohet. Ata në të vërtetë janë gjithmonë të gatshëm për të luftuar, për të sfiduar dhe për të zbuluar një kapacitet rezistence dhe durimi të dhimbjes për të tjerët.

Sytë gri

Sado tërheqës dhe misterioz kjo ngjyrë tregon një personalitet që nuk është i thjeshtë dhe ndonjëherë potencialisht i rrezikshëm. Ngjyra gri e syve, e cila mund të jetë me hije të ndryshme, do të varet nga një lloj bllokimi ose zhvillimi jo të plotë. Kjo është arsyeja pse njerëzit me sy gri priren të jenë ekstrem në qëndrimet e tyre. Ose shumë të mirë ose, përkundrazi, shumë të këqij.

Sytë ngjyrë lajthie

Ngjyra e lajthisë me hije mund të kenë tendencë për kafe, por edhe jeshile. Një ngjyrë shumë e veçantë, pothuajse unike në llojin e saj, siç janë njerëzit që kanë sytë më këtë ngjyrë. Të pavarur, të lirë, të vështirë për t’u kataloguar sipas modeleve dhe klisheve të paracaktuara.

Sytë kafe

Ngjyra kafe e syve, deri tani më e zakonshmja, tregon njerëzit e lidhur me stilin e jetës së mjedisit të tyre. Personazhe të ekuilibruar, të respektueshëm, por jo të nënshtruar ose të shkathët për sa i përket temperamentit. Ndonjëherë normaliteti është një indeks i edukimit dhe respektit, dhe jo i mungesës së efektshmërisë!

Sytë jeshilë

Njerëzit me sy të gjelbër, ashtu si ata që i kanë gri, sigurisht që janë të rrallë, magjepsës dhe me një lloj misteri që i shoqëron. Mund të kenë nuanca të ndryshme ngjyrash, në varësi të nivelit të melaninës që pak a shumë mund të ngjyrosë irisin. Të vetëdijshëm për specifikën e tyre, ata mund të alternojnë momentet e vetmisë me ato të ndarjes së madhe me të tjerët. Të edukuar dhe të respektueshëm, ata dinë shumë mirë se si të fshehin forcën që kanë brenda, të cilën ata zakonisht e ndajnë vetëm me disa njerëz.