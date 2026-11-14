Nga trafiku ndërkombëtar i kokainës te jeta luksoze në Dubai: kush është “Napoleoni” shqiptar dhe pasuria 17 milionë euroshe e Suada Sherifit

Nga trafiku ndërkombëtar i kokainës te jeta luksoze në Dubai: kush është “Napoleoni” shqiptar dhe pasuria 17 milionë euroshe e Suada Sherifit

Një hetim i publikuar nga mediat italiane ka vënë në qendër të vëmendjes një skemë ndërkombëtare të trafikut të kokainës, e shtrirë në disa vende të Evropës dhe me një pikë të rëndësishme aktiviteti në Ballkan.

Protagonist i këtij investigimi është 44-vjeçari shqiptar Eneo Carka, i njohur me nofkën “Napoleoni”, i cili dyshohet se ka ndërtuar marrëdhënie me organizata të fuqishme kriminale në nivel ndërkombëtar.

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Hetuesit thonë se ai ka dërguar ngarkesa të mëdha kokaine drejt Belgjikës, Mbretërisë së Bashkuar dhe rajonit të Ligurias në Itali, ku përfshihet edhe La Spezia.

Për komunikimet e tij, Carka dyshohet se përdor mjete të avancuara, duke e bërë më të vështirë interceptimin e bisedave nga autoritetet.

Rrjeti në Milano dhe marrëdhëniet me grupet kriminale

Materiali investigativ përmend edhe një bazë mbështetëse në Milano. Sipas hetimeve, një shqiptar 46-vjeçar dyshohet se ka pasur rol në pritjen e sasive të drogës dhe në kryerjen e pagesave për ngarkesat e kokainës.

Carka përshkruhet si një figurë me ndikim në rrjetet ndërkombëtare të trafikimit, falë kontakteve që dyshohet se ka krijuar me grupe të ndryshme kriminale.

Ai zotëron shqipen, anglishten, italishten dhe spanjishten. Sipas raportimit italian, shqiptari ka komunikuar gjithashtu me persona të rëndësishëm të përfshirë në trafikun e drogës në Amerikën Latine.

Dubai dhe strehimi i të kërkuarve për krime të rënda

Investigimi ndalet edhe te Dubai, i cili paraqitet si një destinacion ku qëndrojnë persona të dyshuar për lidhje me krimin e organizuar ndërkombëtar.

Një prej emrave të përmendur është 49-vjeçari Sheval Muaremi, të cilin autoritetet e konsiderojnë një nga drejtuesit kryesorë të klanit të Sarajit, në periferi të Shkupit. Ai dyshohet për vrasje, përfshirje në organizatë kriminale dhe trafik të sasive të mëdha të kokainës.

Sipas artikullit, Muaremi është vendosur në Dubai prej dy vitesh dhe është aktiv edhe në rrjetet sociale. Mediat italiane vënë në dukje se mungesa e marrëveshjeve të efektshme të ekstradimit ndërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vendeve e ndërlikon dorëzimin e personave të kërkuar nga drejtësia.

Denis Matoshi dhe prona me vlerë 17 milionë euro

Mes personave të përfshirë në këtë investigim është edhe 37-vjeçari shqiptar Denis Matoshi, i njohur si Eldi Dizdari, ndaj të cilit rëndojnë akuza për trafik droge dhe pastrim parash.

Raportimi i kushton vëmendje edhe ish-bashkëshortes së tij, Suada Sherifit, ish-Miss Shqipëria.

Sipas autoriteteve belge, Sherifi dyshohet se ka në pronësi pasuri të paluajtshme në Emiratet e Bashkuara Arabe, vlera e të cilave llogaritet në rreth 17 milionë euro.

Artikulli pohon se ajo jeton në Dubai dhe organizon festa luksoze, ku shfaqet së bashku me partnerin e saj të ri.


Shtuar 14.11.2026 05:09

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