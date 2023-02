Nga Shqipëria në Turqi: Super viti zgjedhor në Evropën Juglindore

Viti 2023 do të sjellë një plejadë të veçantë zgjedhore për Evropën Juglindore: kurrë më parë kaq shumë vende në rajon nuk i kanë ftuar qytetarët e tyre në votime kaq shpejt.

Zgjedhjet presidenciale mbahen në Qipro dhe Mal të Zi. Greqia do të zgjedhë një parlament të ri në pranverë. Zgjedhjet e dyfishta, parlamentare dhe presidenciale, do të mbahen në Turqi në maj. Në Shqipëri po vijnë zgjedhjet lokale. Ka shumë indikacione se në Bullgari duhen sërish zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Aksionet në testin e stresit politik në Evropën Juglindore janë të larta dhe zgjedhjet nuk kanë gjasa të ndihmojnë në normalizimin e peizazhit politik, shkruan Jens Bastian.

Pasojat e luftës ruse në Ukrainë

Duke pasur parasysh sfidat gjeopolitike dhe pasojat e tyre socio-ekonomike, votuesit në rajon janë përballur me vendime të rëndësishme. Pushtimi rus i Ukrainës është një faktor i rëndësishëm ndikimi në të gjitha vendet, veçanërisht për sa i përket pengesave në furnizimin me energji, normave dyshifrore të inflacionit ose kolonave në rritje të refugjatëve. Ndërsa Qiproja, Bullgaria, Shqipëria, Greqia dhe Mali i Zi mbështetën shumicën e përmbajtjes së nëntë paketës së sanksioneve të Komisionit Evropian, Turqia bëri pikërisht të kundërtën: Presidenti Erdogan vazhdimisht refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe përpiqet përgjithmonë të pozicionohet si ndërmjetës midis Moskës dhe Kievit. Nikosia, Sofja, Tirana, Athina dhe Podgorica po përpiqen të reduktojnë varësinë e energjisë nga Gazprom. Ankaraja, nga ana tjetër, ka rritur vazhdimisht importet e saj të energjisë fosile nga Rusia në vitin 2022.

Që nga fillimi i luftës ruse të agresionit, shumë vende në Evropën Juglindore kanë vënë në pikëpyetje qëndrimet e tyre të mëparshme, duke përfshirë marrëdhëniet midis të ashtuquajturave kisha lokale ortodokse lokale dhe Patriarkut Kirill në Moskë. Po ndryshon edhe qëndrimi prorus i një pjese të popullsisë. Kjo është e dukshme jo vetëm në debatet publike për mënyrën se si duhet të sillen me ambasadat ruse, të cilat ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve pritëse, sepse qeveritë e Ballkanit ofrojnë mbështetje ushtarake për Ukrainën.

Sfida të tilla çojnë në qasje të reja politike që pasqyrohen në programet e partive individuale. Negociatat për pranimin në BE duhet të marrin një vrull të ri në Malin e Zi, një anëtar i NATO-s. Në Bullgari paralajmërohet kthesa e politikës energjetike drejt korporatave perëndimore. Në bashkëpunim me Greqinë, qeveria kalimtare në Sofje nënshkroi dy marrëveshje – ndërtimin e një tubacioni nafte nga Aleksandoupolis në Burgas dhe një memorandum për ruajtjen dypalëshe të gazit, transmeton AlbEu.com.

Kushtet e vështira politike në të cilat po zhvillohen zgjedhjet aktualisht në Evropën Juglindore mund të shihen kudo. Polarizimi mes partive është shumë i theksuar në të gjitha vendet. Në Sofje, partitë pro-ruse dhe pro-evropiane janë kundërshtuar në mënyrë të papajtueshme prej vitesh, duke rezultuar në luftëra të vazhdueshme për pushtet dhe ndryshime koalicioni në parlament. Paqëndrueshmëria politike ka çuar në katër zgjedhje të përsëritura që nga viti 2021. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare priten sërish në prill. Faktorë të tillë rreziku në nivel qeveritar shkaktuan vendimin e Austrisë në fund të vitit 2022 për të vënë veton ndaj hyrjes së Bullgarisë në Zonën Shengen.

Turqia dhe Greqia: konflikti mes fqinjëve

Për shumë vëzhgues në Berlin, Bruksel dhe Uashington, rezultati i zgjedhjeve në Turqi dhe Greqi do të jetë i një rëndësie vendimtare – jo më pak për shkak të kërkesës së Suedisë dhe Finlandës për anëtarësim në NATO, e cila është ende në pritje të ratifikimit nga qeveria turke. Edhe pse datat zyrtare të zgjedhjeve nuk janë caktuar ende, fushatat elektorale në Turqi dhe Greqi janë tashmë në zhvillim të plotë. Në Athinë u ngritën dyshime për legjitimitetin e zgjedhjeve pasi u njoftua se shërbimi sekret grek kishte përgjuar liderin e një partie opozitare, gazetarë të ndryshëm dhe një deputet grek të Parlamentit Evropian: të gjithë të majtë ekstremë dhe Putinistë. “Greek Watergate” theksoi polarizimin partiako-politik. Në Ankara, gjyqësori turk ose pengoi politikanë të ndryshëm të opozitës që të garonin për zgjedhje duke i burgosur ose duke vendosur ndalime të veprimtarisë politike për kandidatët premtues.

Rezultati i zgjedhjeve në Greqi dhe Turqi ka dimensione të rëndësishme rajonale-politike. Përcaktimi i kufijve detarë dhe zonave ekskluzive ekonomike në Mesdhe, depozitat e diskutueshme të gazit në Egje, akuzat e ndërsjella në lidhje me politikat e refugjatëve karakterizojnë axhendën e diskutueshme dypalëshe të këtyre dy vendeve. De-përshkallëzimi retorik, veçanërisht nga pallati presidencial në Ankara, nuk është i pritshëm. Çështja nëse ka një shans për të vazhduar negociatat pas zgjedhjeve në Turqi dhe Qipro nuk është një prioritet në ishullin e ndarë – tema mbizotëruese në Nikosia janë çështjet ekonomike dhe energjetike. Ndryshe nga Mali i Zi, Bullgaria, Greqia dhe Turqia, fushata zgjedhore në Qipro është kryesisht paqësore.

Presidenti Erdoğan ka treguar në të kaluarën se nuk është gati të pranojë vetëm humbjet elektorale. Nëse vërtet do të kishte një ndryshim qeverie në Turqi, mund të pritet një fazë tranzicioni që vështirë se mund të cilësohej si “normale”. Sundimi njëzetvjeçar i Erdoganit dhe AKP-së në pushtet la plagë të thella në arkitekturën institucionale të vendit. Aleanca e gjashtë partive opozitare dëshiron të shfuqizojë sistemin presidencial sipas Erdoganit dhe ta kthejë Turqinë në demokracinë parlamentare. Pavarësia e institucioneve si Banka Qendrore, Enti i Statistikave dhe liria e medias duhet të jetë sërish normale. Një ndryshim i tillë politikash do të marrë kohë dhe do të kërkojë mbështetje sociale. Këtë të fundit do ta kenë zili shumëkush. /albeu.com