Nga keku me çokollatë te “Sandwich Penny”, 10 ushqimet e preferuara të Mbretëreshës Elizabeth që hante çdo ditë për 91 vjet

Mbretëresha Elizabeth hante çdo ditë një të ashtuquajtur “sanduiç” që kur ishte pesë vjeç. Përbëhej nga vetëm tre përbërës, bukë, reçel luleshtrydhe dhe gjalpë. Dhe jo çdo reçel, por reçel shtëpiak i bërë nga luleshtrydhet skoceze nga kopshtet e kështjellës së saj Balmoral.

Mbretëresha kishte një listë me ushqime që i pëlqenin shumë. Çfarë saktësisht, shihni më poshtë, shkruan albeu.com.

Veze te rrahura

Hani mëngjes si një mbret, drekë si një princ dhe darkë si një i varfër, thotë thënia e vjetër. Megjithatë, duket se mbretëreshës britanike nuk i ka pëlqyer mëngjeset mbretërore, por tejet të thjeshta. Vezë të fërguara, drithëra me qumësht të ftohtë ose salmon i tymosur ishin tre pjata që ajo i hante me kënaqësi dhe shpesh për mëngjes.

Biskota çaji

Por para mëngjesit, gjëja e parë në radhë ishte një filxhan çaj Earl Grey me biskota çaji, domethënë biskota.

Kokteje me xhin

Mbretëreshës i pëlqente të pinte një pije para drekës, duke preferuar xhin me një fetë limoni dhe shumë akull.

Kek me çokollatë

Çokollata ishte një nga përbërësit e preferuar të mbretëreshës në ëmbëlsirat dhe torta me çokollatë.

Peshk

Kur mbretëresha darkonte vetëm, i pëlqente të hante peshk me perime dhe sallatë. Ajo nuk ishte adhuruese e patateve, orizit dhe makaronave, dhe peshku i lehtë me perime ishte vakti i saj ideal.

Mango

Mbretëresha Elizabeth e ka shijuar shumë këtë frut tropikal dhe nuk ka munguar asnjëherë në frigoriferin e saj. Madje, pohon ish-kuzhinieri i saj, ajo gjithmonë kërkonte të dinte statusin e mangove, sa kishin mbetur dhe nëse duhej porositur një grup i ri.

Sanduiçe me çaj

Tradicionalisht në Britaninë e Madhe, ushqime të vogla, të kripura dhe të ëmbla, shërbehen me çaj pasdite. Ëmbëlsirat janë shpesh kokrra, ëmbëlsira të shpejta që mbushen me reçel dhe krem ​​pana, dhe ushqimet e shijshme janë gjithmonë sanduiçe me mbushje të ndryshme, dhe nuk po i referohemi sanduiçeve të mëdha me sallam çaji.

Jo, bëhet fjalë për mini sanduiçe të përgatitura saktësisht me krem ​​djathi, salmon të tymosur, tranguj, proshutë më të mirë, djathë të butë, fiq dhe kombinime të ngjashme të mrekullueshme.

Mus me çokollatë

Një nga ëmbëlsirat e preferuara të mbretëreshës ishte mousse me çokollatë. Pjatat do të ktheheshin gjithmonë të pastra në kuzhinë kur mousse shërbehej për ëmbëlsirë, sipas njerëzve që kanë gatuar për mbretëreshën britanike prej vitesh.

Reçel luleshtrydhe

Mbretëresha, siç shkruam edhe më lart, adhuronte sanduiçe të vegjël të mbushur me reçel luleshtrydhesh që ishin prerë në rrathë sa një qindarkë e vjetër angleze.

Rrotulla viçi

Shefi mbretëror i kuzhinës Charles Mellis thotë se një nga pjatat që shërbehej shpesh, dhe më shpesh kur të ftuarit vinin në shtëpinë e Elizabeth-it, ishin rrotullat e viçit, gjithmonë në një lloj salce. /albeu.com/