Nëse doni doni t’i shijoni pushimet e verës, mos merrni me vete këto shenja horoskopi

Yjet kanë fjalën edhe në verë. Më në fund është koha e vitit kur ne të gjithë planifikojmë pushimet tona verore, ekskursionet dhe pushimin tonë. Disa mund të shkojnë me pushime me familjen e tyre, ndërsa të tjerë planifikojnë një udhëtim me miqtë e tyre.

Megjithatë, nëse besoni te shenjat e horoskopit, duhet të keni kujdes se me cilët njerëz zgjidhni të shkoni me pushime, pasi shenja e tyre e zodiakut mund ta bëjë të gjithë udhëtimin një dështim të plotë. Po, disa tipare të disa shenjave mund ta bëjnë pothuajse të pamundur kohën.

Ndërsa vapa rritet, gjithçka që mund të mendohet janë pushimet. Ndoshta tashmë e keni planifikuar udhëtimin tuaj për disa muaj dhe mendoni se keni zgjedhur personin më të mirë për shoqërinë tuaj. Megjithatë, nëse i përket një prej shenjave të mëposhtme, më mirë mendoni përsëri.

Virgjëresha, të fiksuar pas kontrollit

Virgjëreshat mund të bëhen shumë kërkuese dhe duhet të planifikojnë gjithçka. Improvizimi nuk bëhet fjalë për këtë shenjë, e cila do të ketë të rreshtuar një orar të tërë pushimesh. Pra, harroni shëtitjet dhe ekskursionet spontane. Në pushime, Virgjëreshat e dinë saktësisht se çfarë të bëjnë dhe nuk i lënë asgjë rastësisë. Kjo mund të jetë e vështirë për një shenjë si Shigjetari, të cilit i pëlqen të eksplorojë dhe të shkojë në vende ku askush nuk ka qenë. E njëjta gjë vlen edhe për Ujorin, i cili është më shumë një shpirt i lirë.

Peshorja, e pavendosura

Ata që i përkasin kësaj shenje nuk janë bashkëudhëtarët më të lehtë. Shumë e pavendosur, nuk do t’i marrin gjërat në duart e tyre dhe nuk do të planifikojnë asgjë gjatë pushimeve të saj. Përveç kësaj, nëse jeni një grup i madh, ka shumë të ngjarë të shtoni më shumë karburant në zjarrin e çdo argumenti dhe të shkaktoni më shumë përçarje.

Peshqit, abstraktët

Peshqit janë shumë të ndjeshëm dhe mund të ndihen të shqetësuar kur vjen koha për të shkuar me pushime. Ata janë gjithashtu abstraktë dhe mund të humbasin lehtësisht çelësin e makinës së tyre me qira, të harrojnë se ku e kanë lënë celularin ose ta gjejnë veten në një plazh të ndryshëm nga grupi i tyre. Ndaj kontrolloni gjithmonë me kujdes sendet tuaja, por edhe planet nëse do të shkoni me pushime me këtë shenjë. Ata janë shumë romantikë, prandaj nuk e kanë problem të jenë në plazhe me akses të vështirë, ndërsa nuk e kanë problem të jenë në plazhe të paorganizuara – në fund të fundit, mendja e tyre mund të jetë një plazh kaq i “lirshëm”.