Nëna e djalit që kreu vrasjet në shkollën e Beogradit, letër institucioneve: Të vazhdojë shkollimi i tim biri

Nëna e djalit vrasës nga shkolla fillore “Vladislav Ribnikar” në Beograd iu drejtua institucioneve me kërkesë për zgjidhjen e çështjes së shkollimit të mëtutjeshëm të dy fëmijëve të saj. Nëna e Kosta K. në letër nuk e përmend me asnjë fjalë masakrën në “Ribnikar”, por apelon për ndihmë duke thënë se situata në të cilën ndodhet familja e saj është komplekse, mëson Blic.

Në një letër që, sipas Blic, është shumë e shkurtër, nëna e djalit që vrau nëntë studentë dhe një roje, thekson se “çështja e arsimit fillor të detyrueshëm për fëmijët e saj është e hapur”. Ajo thekson se vajza e saj e vogël, e cila ka ndjekur të njëjtën shkollë me Kosta.K, nuk mund të vazhdojë shkollimin në Ribnikar dhe djali i saj ndodhet në Klinikën për Neurologji dhe Psikiatri për Fëmijë dhe të Rinj. Kërkesën e ka dërguar nëna e djalit vrasës pak ditë më parë.

Sipas Blic, djali vrasës nuk do të lirohet nga Klinika dhe shkollimi i tij i mëtutjeshëm do të bëhet sipas rregullores. Meqenëse arsimi fillor në Serbi është i detyrueshëm me ligj, mësimet individuale do të ndiqen online, sipas kushteve për fëmijët e shtruar në spital.

Gjatë javës duhet të dihet nëse do të ketë ndryshime të caktuara, si dhe cili do të jetë saktësisht modeli i shkollimit të djalit që vrau nëntë bashkëmoshatarët e tij dhe një roje sigurie.

Kosta ka treguar se si ka qëlluar me të atin

Për kujtesë, Kosta K. u mor në pyetje nga Prokuroria e Lartë Publike në Beograd në korrik. Siç mësoi Telegraf.rs nga burimi i hetimit, Kosta ka treguar se babai i tij e ka vënë armën në duar në poligonin e qitjes ku ka praktikuar tre herë të shtënat me të.

“I dyshuari ka deklaruar se babai i tij ia ka vënë armën në duar, pra jo instruktori, por babai i tij. Babai i ka sjellë dy armët dhe e ka çuar djalin e tij në poligonin e qitjes. Pastaj i ka thënë instruktorit se po e trajnon të gjuajë me dy armët e tij. Babai posaçërisht ka kërkuar, ka iniciuar, që fëmija i tij të mësojë të gjuajë me saktësi. Pra, i ka mundësuar të stërvitet me pistoleta”, tha bashkëbiseduesi i Telegraf Serbia.

Kosta Keçmanoviq ka treguar edhe se si ka hyrë me armë në kasafortën e babait të tij.

“Në seancën e djeshme, djali i dyshuar për masakrën në Ribnikar ka përshkruar në detaje se si ka thyer kodin e kasafortës ku i ka mbajtur armët babai i tij Vladimir Keçmanoviq. Kasaforta ka tre numra. Siç ka deklaruar ai (djali) ka gjetur numri i vendosur tashmë në dy të parët për shembull, nëse kodi ishte 687, dy numrat e parë, pra 6 dhe 8, ishin vendosur tashmë në atë mënyrë, dhe i treti, për shembull, kishte numrin 5, dhe ai u kthye në 6 , më pas në 7 dhe ‘thikë’. Sipas deklaratës së bashkëbiseduesit tonë nga hetimi, kasafortën e ka hapur shumë lehtë dhe besohet se babai është përgjegjës, pra fajtor pasi nuk ka siguruar mjaftueshëm vendin ku ka i mban armët”, ka thënë për Telegraf.