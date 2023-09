Në takimin me Erdoganin Musk mori djalin e tij, presidenti turk e pyet ku e ka gruan

Elon Musk u takua me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, në zyrën e quajtur “Shtëpia Turke” në Nju Jork.

Erdogan ndodhet në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në sesionin e 78-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Sipas mediave të huaja, në takim, Erdogan dhe Musk biseduan për tema të ndryshme rreth ekonomisë, si dhe mundësinë e hapjes të një fabrike të prodhimit të veturave Tesla në Turqi.

Erdogan: Where is your wife?

Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 18, 2023