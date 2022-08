Në Shqipëri nafta 3 herë më shtrenjtë se në bursë, Berisha: Qeveria blen energji çdo dy ditë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berishaka mbledhur ditën e sotme ekspertët e energjitikës dhe hidrokarbureve, për të diskutuar çmimet e karburanteve dhe energjisë në vend.

Gjatë takimit Berisha tha se rritja e çmimit të energjisë po shkatërron bizneset shqiptare.

Kreu i PD-së ka shtuar se qeveria ka blerë energji çdo dy ditë dhe nuk ka bërë asnjë tender.

“Nafta është bërë një ‘shpatë demokleu’ në qafën e shqiptarëve. Energjia po keqpërdoret, jo vetëm në një skemë të papërmbajtur vjedhjeje, nafta dhe energjia elektrike. Nuk ka logjikë në botë që të pranojë që në Shqipëri nafta të shitet me 3-fishin e çmimit të bursës, ndërkohë më përpara është shitur me dyfishin e çmimit. Sot ajo shitet 3 pikë sa herë më shumë.

Nuk ka logjikë ekonomike që të pretendohet se, do të ndërpresim energjinë, në vitet më të lagëta të vendit, që 99.9% të energjisë elektrike e ka nga uji. Të vendit që ka prodhuar falë burimeve të reja, 9 terravat nga 7 që konsumon në total. Rritja e çmimit për bizneset, shkatërrimtare. Dalja në treg e sektorit energjetik shqiptar është kryekëput e bazuar në vjedhje. Shqiptarët duhet ta dinë se kjo qeveri, me dokumente, ka blerë energji me 250 euro megavatin, në një kohë kur në bursë shitej me 80-82 euro. Duhet ta dinë se blejnë energji me 520 euro, kur në bursë shitet me 410 euro. Blejnë energji çdo 2 ditë dhe nuk bëjnë një tender dhe një kryeministër që terrorizon qytetarët dhe u thotë se, por nuk u gjet energji në”, tha Berisha./albeu.com