Në Evropë shënohet numri më i lartë i refugjatëve që nga viti 2016

Numri i kërkesave për azil në Bashkimin Evropian, Zvicër dhe Norvegji mund të kalojë një milion këtë vit. Gjermania ndër vendet me numrin më të lartë të kërkesave.

801.459 kërkesa për azil janë dorëzuar që nga fillimi i këtij viti në vendet e Bashkimit Europian, si dhe në Norvegji dhe Zvicër. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky është numri më i lartë që nga viti 2016. Kjo duket qartë nga të dhënat e Agjencisë së Bashkimit Evropian në fushën e azilit, të cituara nga gazeta gjermane “Die Welt”.

Sipas informacioneve, Letonia ka shënuar rritjen më të madhe të azilkërkuesve – me 168 për qind krahasuar me një vit më parë. Pas saj vjen Estonia, ku refugjatët janë 119% më shumë se në vitin 2022. Kjo lidhet me rritjen e numrit të personave që kalojnë kufijtë e dy vendeve nga Bjellorusia. Gjermania është në vendin e tretë për nga numri i azilkërkuesve – me një rritje prej 74 për qind. Në Gjermani pothuajse një në tre refugjatë vijnë nga Siria – që është 27 për qind të azilkërkuesve. Pas sirianëve, më së shumti në Gjermani janë afganët dhe turqit.

Hungaria në fund të renditjes

Në Francë, nga ana tjetër, ritmi i rritjes ishte 37%, sipas Die Welt. Në Itali, numri u rrit me 63% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, citon gazeta raportin e BE-së.

Disa vende gjithashtu regjistruan një rënie në numrin e kërkesave për azil. Sipas raportit, rëniet më të mëdha ishin në Danimarkë (56%), Maltë (54%), Qipro (52%) dhe Austri (41%). Vendi me numrin më të ulët të azilkërkuesve këtë vit ishte Hungaria, ku u regjistruan vetëm 26 kërkesa për azil.

Planet e BE-së për reforma

BE planifikon të kundërshtojë migrantët që nuk kanë shanse të larta për azil me procedura të përshpejtuara në kufijtë e jashtëm të BE-së, shpjegon “Di Welt”. Megjithatë, kjo do të prekë vetëm një të katërtën e mbërritjeve. Të gjithë aplikantët e tjerë do të kalojnë procedurën e rregullt të azilit, e cila shpesh kërkon vite./DW/